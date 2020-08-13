Белорусский ОМОН перекрыл движение по тротуарам на проспекте Независимости в Минске в районе парка Горького, передает корреспондент Mpravda.com.

Таким образом, гуляющие по тротуарам сторонники оппозиции оказались разделены.

На соседней Октябрьской площади у Дворца республики также находятся омоновцы и желтые автобусы с милицией. В районе станции метро «Октябрьская» милиционеры также готовят заграждения.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.