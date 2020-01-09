СПОРТ

В Минске наградили лучших легкоатлетов 2019 года

01:04 10/01/2020

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Кроссовки сменили на шпильки, а олимпийки на костюмы и вечерние платья. В Минске наградили лучших легкоатлетов ушедшего года, передает телеканал «МИР 24».

Премию «Атлетика» вручают уже в шестой раз. Всего было 12 номинаций и три возрастных категории. Награды вручались не только за личные достижения. Приз получила и лучшая команда. Кроме того отметили работу тренеров и судей.

«Год для меня был достаточно тяжелым, потому что он длился пять месяцев. Я еще также выступала зимой. Я была уставшей, уже когда под конец года я выступала на Чемпионате мира. Но, в любом случае, я его прошла достаточно стабильно. Очень много было важных стартов, на которых у меня получилось выступить, на которых у меня получилось показать достойный результат», – рассказала чемпионка Европы в беге с барьерами Эльвира Герман.

«Все озвучено, задачи мы знаем. Мы хотим спортсменов, особенно сегодня, поблагодарить, максимально дать им позитива, сказать добрые слова. Вспомнить ушедший год, как положительный для нас год. И настроить их на очень позитивный лад на Олимпийских играх», – отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

До главного старта четырехлетия осталось всего полгода. Летние игры 2020 пройдут в Токио. И белорусские легкоатлеты уже получили 16 олимпийских лицензий.



