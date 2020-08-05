Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что бюджет Белоруссии может недополучить в 2020 году более $1,6 миллиарда из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии коронавируса.

«Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7-4 миллиарда белорусских рублей (более $1,5-1,6 миллиарда)», — приводит БЕЛТА слова Селиверстова.

Он отметил, что половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объёмов экспорта нефтепродуктов.

«Кроме этого, с учетом ситуации в экономике в целом — не только в Беларуси, но и во всех экономиках наблюдается спад — прогнозируем, что недополучим налог на прибыль, дивиденды от предприятий в госсобственности на сумму чуть более 2 миллиардов белорусских рублей», — добавил он.

Ранее в Минске призвали к пересмотру цен на российский газ.