Часть участников несанкционированной акции оппозиции пришли от Дома правительства Белоруссии в Минске к СИЗО №1 на улице Володарского, где, в том числе, содержатся задержанные в ходе протестов после президентских выборов.

Протестующие собрались на площади Независимости в районе 18.20 (совпадает с мск). Пробыв там около полутора часов, часть из них направилась к СИЗО №1, который расположен неподалеку и где содержатся представители белорусской оппозиции, задержанные на протестах.

Выезд с улицы Володарского на проспект Независимости частично перекрыли сотрудники ГАИ из-за большого количества людей.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.