Нельзя «прикручивать» KPI (ключевые показатели эффективности) учителям, оценивать их работу по тому, как их выпускники сдачи Единый госэкзамен, считает директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко.

«Педагог не может быть виноват (в том, что выпускник не сдал ЕГЭ по его предмету — ред.). Я еще раз обращаю внимание региональных министров образования, муниципальных отделов образования, директоров школ, что ни в коем случае нельзя оценивать работу муниципалитета, школы, класса, конкретного педагога по результатам ЕГЭ, ОГЭ или других оценочных процедур», — заявил Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что все 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам экзамена. Семченко также отметил, что нужно не оценивать и наказывать, а выявлять проблемы учителей и детей и стараться их устранить, нивелировать.

«Прикручивать KPI, современными словами, бедному педагогу нельзя», — добавил Семченко.

Он также уточнил, что для того, чтобы объективно оценивать эффективность учителей, Минпросвещения разрабатывает новые критерии аттестации педагогов.