Изъятие детей из семьи — это крайняя мера, применимая в случае реальной угрозы жизни ребенка, но нужны неопровержимые подтверждения наличия оснований для такого шага, заявил замминистра просвещения Денис Грибов, комментарий которого есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее телеканал RT сообщил, что представители органов опеки заставили 47-летнюю москвичку Марину Волхонскую добровольно отдать своих четырех детей в социальный центр из-за беспорядка в доме. Спустя полгода против женщины подали иск об ограничении в родительских правах.

Грибов отметил, что министерство контролирует случаи нарушений прав детей. В данной ситуации ведомство также находится в тесном контакте с органами опеки Москвы.

«Подчеркну, изъятие детей из семьи в рамках всех действующих законодательных норм — это крайняя мера, допустимая в применении в случаях реальной угрозы жизни ребенка. А вот якобы некачественно сделанный ремонт является основанием изъятия детей — это полный бред, при этом если есть другие основания, то нужно все всегда детально взвешивать, анализировать, получать неопровержимые подтверждения», — отметил Грибов.

Он заверил, что ситуация с Волхонской будет взята на контроль, а также подчеркнул, что нужно четко понять зону ответственности органов опеки и других, рассмотреть ситуацию в первую очередь со стороны семьи.

«Все подобные случаи должны разрешаться с максимальным учетом интересов детей», — отметил замминистра.

Грибов добавил, что органы опеки и попечительства обязаны осуществлять свою работу в тесном взаимодействии с населением, общественными организациями.