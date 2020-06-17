Очные выпускные вечера пройдут в 12 регионах России. Об этом в среду, 17 июня, рассказал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко на онлайн-совещании партии «Единая Россия».

«В рамках проведенной работы мы понимаем на сегодняшний день, что 12 регионов Российской Федерации будут проводить либо даже уже провели выпускные вечера в очном формате. Часть регионов их начали проводить, часть определили свои даты, в том числе включая август», — заявил он.

При этом замминистра уточнил, что 57 регионов предпочли проведение церемонии в онлайн-формате. Остальные 15 субъектов выбрали очно-заочный формат, при котором в части муниципалитетов будут проходить в очном формате, в части — в онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию.

9 июня Министерство просвещения России порекомендовало после окончания единого госэкзамена (ЕГЭ) провести в школах очные выпускные вечера. Это касается тех регионов, где эпидемиологическая обстановка позволяет такие мероприятия При этом праздники должны проводиться с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Днем ранее Кравцов заявил о планах провести школьный выпускной в очной форме. Он отметил, что в ведомстве надеются на стабилизацию ситуации, чтобы все, кто выходит из школы, смогли отпраздновать выпускной в привычном формате.

29 мая в Минпросвещения заявили о том, что всероссийский «Выпускной вечер» в школах пройдет онлайн 27 июня. В ведомстве также рекомендовали регионам провести онлайн-выпускные для школьников в этот же день.

Из-за коронавируса ЕГЭ в 2020 году перенесли. Первым днем кампании станет 3 июля, выпускники сдадут географию, литературу и информатику. Экзамен по русскому языку состоится 6 и 7 июля. На 10 июля назначили экзамен по профильной математике, а на 13 июля — по истории и физике.

16 июля школьники сдадут обществознание и химию, а 20 июля ― биологию и письменную часть экзамена по иностранному языку. Устную часть выпускники смогут сдать 22 и 23 июля. Вторая волна экзамена начнется 3 августа.

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