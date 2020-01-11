Они появятся в документах об основном общем и среднем общем образовании.

Об этом рассказала «Российской газете» глава ведомства Ольга Васильева. По её словам, новые правила позволят учителям ставить зачёты по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физическая культура.

Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.

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