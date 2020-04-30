Все новости на карте

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к экзаменам надо готовиться и оставаться максимально спокойными, сообщается на официальном Telegram-канале Минпросвещения.

«Если вы хорошо учились, то у вас будет хороший результат на экзаменах», — считает Кравцов.