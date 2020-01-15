Министерство просвещения России готово приступить к проработке программы по выплате педагогам надбавки в 5 тыс. рублей за классное руководство. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в среду, 15 января.

В школах России более 838 тыс. классов, отметили в министерстве. Руководство ими — это серьезная нагрузка для учителя, который не только сам ведет уроки, но и занимается другой работой, в том числе с семьями школьников, передает «РИА Новости».

Роль классного руководителя очень важна для достижения одной из важных стратегических целей страны в области образования — воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, подчеркнули в Минпросвещения.

Ранее 15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал поручение ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Он подчеркнул, что классный руководитель отвечает за воспитание, а это «федеральная функция». Глава государства отдельно подчеркнул, что новая выплата должна быть добавлена к существующим, а не заменить их.

21 декабря руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина сообщил, что средняя зарплата учителя в московской школе в 2018 году достигла 107,6 тыс. рублей. В 2017 году этот показатель составил 85,9 тыс. рублей, а в 2016 году — 77,6 тыс. рублей.