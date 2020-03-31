Министр просвещения Сергей Кравцов выразил надежду на то, что в этом году выпускные все же пройдут в оффлайн-режиме. Об этом он заявил во вторник, 31 марта, в ходе онлайн-марафона «Домашний час», который ведомство проводит совместно с социальной сетью «ВКонтакте».

«Выпускные вечера вряд ли получится провести в онлайне ― это прежде всего общение, определенные эмоции <…> Я надеюсь, что выпускные вечера состоятся», ― цитирует его ТАСС.

Кравцов подчеркнул, что те, усилия, которые предпринимаются в настоящее время, нужны в том числе и для того, чтобы выпускные состоялись. Также он призвал всех соблюдать режим самоизоляции, поскольку «от этого зависят и выпускные вечера».

Ранее в этот день Минобрнауки России приняло решение перенести вступительные испытания в вузах из-за распространения коронавирусной инфекции. Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что сдача вступительных испытаний будет отложена на две—четыре недели, так как сроки сдачи ЕГЭ были перенесены ранее.

Также он подчеркнул, что министерство не будет отказываться от стратегии увеличения количества бюджетных мест в российских вузах и добавил, что ведомство не рассматривает полную отмену экзаменов в российских вузах.

27 марта Минпросвещения приняло решение о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 25 мая на 8 июня, а Основного госэкзамена (ОГЭ) ― на 9 июня.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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