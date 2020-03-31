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Министр просвещения России Сергей Кравцов исключил возможность проведения в этом году Единого государственного экзамена в онлайн-формате. Об этом он сообщил в ходе запуска онлайн-марафона «Домашний час», который Минпросвещения проводит совместно с социальной сетью «ВКонтакте».

«Наверное, это не в этом году. Скорее всего, мы дождемся, когда закончится эта ситуация», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли экзамены проводиться в этом году в дистанционном формате.

При этом министр посоветовал использовать текущую ситуацию для того, чтобы подтянуть знания по предметам. "Это время, действительно, с одной стороны, чтобы побыть дома, с другой стороны — это большая возможность для школьников, может быть, чуть-чуть подтянуть свои знания по тем или иным предметам", — сказал Кравцов.

По его словам, для того, чтобы провести ЕГЭ в удаленном формате, необходимо обеспечить объективность экзамена, а также возможность контроля за тем, чтобы тест писал именно тот человек, который и должен его сдавать.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести сроки сдачи ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня.

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