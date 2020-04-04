Министр просвещения России Сергей Кравцов допустил возможный перенос даты ЕГЭ во второй раз, однако пока такое решение не принималось. Об этом в субботу, 4 апреля, он сообщил в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на официальной странице Минпросвещения «ВКонтакте».

«На сегодняшний день решение, которое принято по переносу ЕГЭ — начало ЕГЭ 8 июня, — оно пока не изменено. Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Я не исключаю, что эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет», — сказал Кравцов.

О невозможности провести ЕГЭ дистанционно для всех выпускников сообщили в Рособрнадзоре в среду, 1 апреля. В тот же день врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что задания ЕГЭ не будут меняться из-за распространения коронавирусной инфекции и временного перевода школьников на дистанционное обучение

27 марта Министерство просвещения на фоне распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены — на 9 июня.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 12:30 мск 4 апреля, в мире заразились 1 121 991 человек, умерли 59 403, из больниц выписаны 230 317 пациентов.

По состоянию на 4 апреля, число инфицированных в России достигло 4731. При этом из больниц выписаны 333 пациента Количество летальных исходов достигло 43.

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