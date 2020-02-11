Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в данный момент российские производители производят 1,2 млн медицинских масок в сутки, что полностью покрывает потребности в них. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он уточнил, что их выпуском занимается три крупных производителя.

По словам главы ведомства, они производят около 900 тысяч масок в сутки.

«Всего 1,2 млн масок в сутки производится», — отметил Мантуров.

Он подчеркнул, что при необходимости предприятие, занимающиеся выпуском таких масок, могут нарастить объем производство данных изделий «до 1,4-1,5 млн в сутки».

Видео дня. В России разрешили сажать коноплю