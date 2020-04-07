Запасов продовольствия в стране хватит по меньшей мере на два месяца, они регулярно пополняются, поэтому дефицита продуктов из-за распространения коронавируса допущено не будет. Об этом заявили в Минпромторге России 7 апреля.

«Главное, не создавать искусственный дефицит, покупая в несколько раз больше необходимого. Но даже в этой ситуации полки магазинов будут оперативно наполняться», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале информационного центра по борьбе с коронавирусом стопкоронавирус.рф.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заверил в отсутствии перебоев с поставками продуктов в магазинах страны.

Из-за распространения коронавируса в конце марта россияне начали массово приобретать ряд товаров, особенно продолжительного хранения. Вице-премьер Юрий Борисов призвал население не паниковать и не скупать гречку и прочие продукты.

В начале апреля наблюдается падение спроса на овощи и фрукты на 30%. Эксперты объясняют нежеланием граждан покупать товары без упаковки.

Советы по питанию в период пандемии ранее в апреле дали в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились. 58 пациентов скончались.

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