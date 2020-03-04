Правительство России ввело запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий для защиты интересов граждан в реалиях распространения заболевания COVID-2019. Такое заявление в среду, 4 марта, сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Еще одной целью запрета является борьба с возникновением «искусственного дефицита» отдельных видов средств индивидуальной защиты, которые спекулянты могут отправлять за границу.

«В перечне продукции с временным ограничением на вывоз из страны — защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты», — цитирует сайт Минпромторга слова главы ведомства.

Министр также отметил, что запрет не распространяется на аналогичную продукцию, отправляемую за рубеж с целью оказания международной гуманитарной помощи другим странам.

Ранее в этот же день на сайте кабмина появилась информация о введении в стране временного запрета на вывоз ряда медицинских изделий. Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 марта. Запрет будет действовать до 1 июня.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в начале марта допустили возможность дефицита медицинских масок в мире из-за ажиотажа на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, ежемесячно для борьбы с болезнью необходимо около 89 млн масок и 76 млн пар медицинских перчаток.

О вспышке нового коронавируса в китайском Ухане стало известно в конце декабря прошлого года. Позже вирус распространился за границы Китая. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

На сегодняшний день в КНР от заболевания скончался 2981 человек, инфицированы более 80 тыс.