Российские власти могут вскоре принять решение по дистанционной продаже алкоголя из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

«Это решение было предложено достаточно давно Министерством финансов. По нему сейчас, возможно, будет принято более оперативное решение», — приводит «Интерфакс» слова Евтухова.

Накануне, 17 марта, этот вопрос поднял глава Сбербанка Герман Греф, который указал на необходимость введения дистанционной торговли, когда люди уходят на карантин из-за коронавируса.

В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Вместе с тем глава государства поручил чиновникам российского правительства внимательно контролировать оборот медицинских препаратов в стране.

В сентябре 2019 года Минздрав России был категорически против дистанционной продажи алкоголя. В ведомстве отметили, что внедрение такой инициативы нивелирует все законодательные нормы.

Законопроект о поэтапном введении онлайн-продажи алкоголя был предложен Минфином России в 2017 году. Документ попал на рассмотрение в правительство, но не был одобрен. Тогда инициатива вызвала разногласия среди представителей разных ведомств. В частности, чиновники полагали, что разрешение дистанционной продажи спиртных напитков будет способствовать увеличению объема их потребления.