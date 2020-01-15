Министерство науки и высшего образования намерено расширить спектр затрат, которые покрываются по квоте на образование иностранцев, а также пересмотреть механизм установления квоты, заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время каждый год квоту на обучение иностранных студентов устанавливает правительство России, не учитывая продолжительность разных образовательных программ.

«При этом квота считается использованной полностью даже при освоении иностранным гражданином непродолжительной программы повышения квалификации. Тогда как другие иностранные граждане по такой же самой квоте обучаются, например, по длительной программе бакалавриата», — сообщили в пресс-службе.

Минимальный срок повышения квалификации, например, составляет 16 часов, в то время как обучение по программе бакалавриата — четыре года, а специалитета — пять лет.

«В связи с этим законопроектом предлагается пересмотреть механизм установления квоты с целью обеспечения максимальной эффективности ее использования», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что иностранные студенты, которые приехали учиться в Россию за счет квоты, должны самостоятельно оплатить проезд, проживание, питание, медицинскую страховку. В связи с этим, из-за материального положения многие вынуждены отказываться от обучения в РФ.

«В этой связи, законопроектом предполагается расширить направления финансовых затрат, покрываемых за счет бюджетных ассигнований по квоте», — пояснили в Минобрнауки.

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