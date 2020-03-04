Минобрнауки не поддерживает идею вернуть в образовательные программы краткий курс истории ВКП (б) Иосифа Сталина, сообщает «Газета.ру».

С таким предложением накануне выступил партия "Коммунисты России". Депутаты хотят вернуть учебник в программы для старших классов и вузов, поскольку он, по их словам, "послужит еще не одному поколению россиян-патриотов".

В министерстве науки и высшего образования же заметили, что современные школьники и студенты выбирают новые форматы изучения прошлого. Также в ведомстве напомнили, что студенты сами могут выбирать дисциплины в рамках индивидуальных занятий.

«Сегодня молодежь имеет возможность изучать общественно-политические процессы в СССР исходя из собственных предпочтений, выбирая необходимый курс из имеющегося спектра дисциплин», — говорится в сообщении.

27 января Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что эта страна "первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов". По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, отметил, что президент Украины «солидаризируется с крайне ошибочной» точкой зрения руководства Польши. В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков добавил, что Украина не может отказаться от своего прошлого, а попытка найти новых соратников в лице Польши проведет страну «в никуда».

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