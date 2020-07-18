со ссылкой на Минобороны РФ.

В России по решению главы государства Владимира Путина в минувшую пятницу была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Как отметил Фомин, российское оборонное ведомство проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск.

«Отвечая на вопросы журналистов, Александр Фомин категорически отверг какую-либо связь между проводимыми Вооруженными силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе», — уточняется в сообщении Минобороны.

Кроме того, в понедельник, 20 июля, Фомин проведет брифинг перед военными атташе зарубежных государств, где детально расскажет о ходе проведения внезапной проверки.

«Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к СКШУ «Кавказ – 2020», – приводятся в сообщении слова замминистра.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что источник раскрыл детали переговоров Шойгу и главы Минобороны Азербайджана.

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