США для выхода из Договора по открытому небу (ДОН) используют надуманные предлоги, заявил в пятницу начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Двадцать второго мая 2020 года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из Договора по открытому небу. В качестве предлога был использован тезис о якобы имевших место нарушениях России. Это заявление американского правительства не нашло широкой поддержки даже в самих Соединенных Штатах", — заявил Рыжков в интервью газете "Красная звезда".

Он напомни, что обстановка вокруг договора стала ухудшаться с сентября 2013 года, когда для наблюдательных полетов в рамках договора Россия стала использовать самолеты наблюдения Ан-30Б с новой цифровой аппаратурой наблюдения.

«Еще больше ситуация обострилась после успешной международной сертификации российских самолетов наблюдения Ту-154МЛК-1 в 2016 году и Ту-214ОН в 2018 году. Первый наблюдательный полет с отечественной цифровой аппаратурой наблюдения над США осенью 2017 года еще больше подстегнул противников договора. Стало очевидно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнеров примерно на 6-7 лет», — заявил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности.

Он также отметил, что США и их союзники необоснованно считают незаконным лимит в 500 километров, который российская сторона ввела в отношении полетов над Калининградской областью.

«Этот регион представляет особый интерес для США и НАТО, считающих, что в последние годы Россия заметно активизировала там свою военную деятельность. Москва была вынуждена пойти на разрешенную договором меру после того, как ряд западных стран своими хаотичными полетами в рамках договора создали такие условия, которые приводили к необходимости на длительное время перекрывать все регулярное гражданское и коммерческое воздушное движение в регионе», — заявил Рыжков.

Он также отметил, что США и их союзники считают нарушением, что Россия отказывает иностранным государствам в проведении полетов в десятикилометровой полосе вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией.

«Российская сторона опирается на пункт договора, согласно которому «полеты проводятся не ближе 10 километров от границы государства, не являющегося его участником». При этом Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а Тбилиси, Вашингтон и другие члены НАТО — нет. Россия предлагает разрешить полеты в 10-километровой зоне в случае, если Грузия позволит инспекторам из России совершить облеты ее территории. Но официальный Тбилиси блокирует предложение России», — заявил.

В прошлом году у Вашингтона появилась новая претензия, спорный инцидент произошел в сентябре 2019 года во время проведения СКШУ «Центр-2019», в котором участвовали и иностранные контингенты из стран-членов ОДКБ, Китая, Индии и Пакистана.

«США запросили разрешение совершить облет района, но из соображений безопасности российская сторона вынуждена была ограничить проведение второй части американского наблюдательного полета, совпадающей с активной фазой учения, в которой была задействована боевая и транспортная авиация», — заявил Рыжков

Он уточнил, что американским инспекторам предлагались различные варианты выхода из ситуации, в том числе совершить вторую часть миссии в другой день и при этом увеличить общее время наблюдения, «однако наши предложения были проигнорированы, и в итоге Вашингтон обвинил Москву в очередном «грубом нарушении» договора».

«Претензий к американцам у нас значительно больше. О них мы рассказали 6 июля 2020 года на конференции в рамках ОБСЕ, посвященной обсуждению последствий выхода США из договора. В нашем докладе сказано о недопуске российского самолета наблюдения на территорию США, запрете наблюдения островных территорий, установлении такого режима полётов российского самолёта, когда экипаж работает 14-18 часов», — заявил Рыжков.