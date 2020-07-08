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Министр обороны Германии и лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр отреагировала на претензии к проекту «Северный поток 2». Это произошло на онлайн-конференции EU Defense Washington Forum.

По ее словам, речь идет об энергетических вопросах и энергообеспечении через этот проект. Она напомнила, что он был начат предыдущими правительствами, и почти завершен на данный момент.

По ее словам, существует три основных пункта для критики. Первый из них связан с тем, что ФРГ становится слишком зависима от российского газа. При этом она напомнила, что Германия диверсифицирует энергопоставки в Европе и использует другие источники энергии, а также СПГ.

Кроме того, критики проекта указывают на легитимные интересы Украины и восточноевропейских государств, таких как Польша, «в области безопасности». По ее словам, Берлин учитывает эти интересы в текущих переговорах.

Наконец, она прокомментировала аргумент противников проекта о том, что доходы РФ от поставок газа направляются в том числе на оборону этой страны. По ее словам, дело тут не только в «Северном потоке 2». Она указала на то, что экономический интерес есть и у США относительно природного газа и СПГ.

«Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.