Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о вмешательстве во внутренние дела страны.

«Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию из различных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов», — говорится в заявлении Хренина, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Исходя из этого, мной принято решение на проведение комплексного тактического учения с войсками западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении. Данное решение сегодня ночью доложено главе государства, им утверждено», — добавил он.

По словам главы минобороны Белоруссии, учение будет проходить по теме ведения обороны и специальных действий на гродненском тактическом направлении.