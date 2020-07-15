Масштабы конфликта на границе Армении и Азербайджана не предполагают обращения за вмешательством к ОДКБ, заявил в среду журналистам представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян, координирующий работу действующего в Тавушской области информационного центра.

«Локальные масштабы конфликта не такого уровня, чтобы Армения сочла необходимым обратиться к ОДКБ за вмешательством или какими-либо действиями. ВС Армении четко выполняют свои задачи», — сказал Ованнисян.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.