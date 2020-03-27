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Ранее из-за коронавируса учащиеся до 12 апреля ушли на каникулы. Детям организовали дистанционное обучение.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала учащихся посещать гуманитарный просветительский портал «Культура.РФ».

«Существует достаточно давно уже портал «Культура.РФ», очень много сил было приложено к тому, чтоб эта платформа была создана, и там в достаточной мере были представлены и лекции, и спектакли, и экскурсии, различное кино, как игровое и документальное. В данной ситуации, конечно же, она пригодилась как никогда, потому что ежедневно у нас добавляются всё новые и новые мероприятия, экскурсии».

По словам Любимовой, с момента перехода школьников на домашнее обучение рейтинги портала существенно возросли.

«С момента начала получения дистанционного образования и каникул школьников у нас количество онлайн-трансляций увеличилось в 5 раз. Приятно отметить, что именно на портале «Культура.РФ» самой большой популярностью пользуются образовательные программы, детские спектакли. Если пользоваться каким-то девайсом, то есть возможность посмотреть огромное количество качественных, полезных спектаклей.

Видно, что огромное количество людей не теряют это время даром. У нас в два раза увеличилось количество просмотров, мы перешли планку в 2 миллиона человек, а то, с чего мы начинали — это концерт Дениса Мацуева из Московской филармонии, одновременно сумели посмотреть два миллиона человек. На данный момент 140 тыс. человек пользуются ежедневно услугами портала «Культура.РФ».

Любимова подчеркнула, что подростки на портале могут смотреть отечественные фильмы.

«На «Культуре.РФ» собраны для школьников те самые сто фильмов отечественных, которые предваряются ста лекциями. Это очень важно, так как это классический отечественный кинематограф, подчас не все дети и школьники с ним знакомы. Предваряет его 15-минутная модно, красиво снятая лекция с любимыми современными артистами, которые рассказывают о том, что для них этот фильм значил, почему он такой важный, как он был создан, в какое время был создан и как воспринимался ровесниками тех ребят, которые сейчас будут смотреть это кино совершенно другими глазами».

Ранее Минпросвещения перенесло основные сроки сдачи ЕГЭ на июнь. Единый госэкзамен стартует 8 июня, сообщили в пресс-службе ведомства. Основной государственный экзамен для учащихся девятых классов начнётся с 9 июня. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, после 6 апреля ведомство может продлить школьникам каникулы. Решение по организации учебного процесса будет принято в середине следующей недели.

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