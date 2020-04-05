Около 26 тыс. граждан России, которые находятся за границей и не имеют возможности вернуться на родину, заполнили специальную форму на получение помощи. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев 5 апреля.

Форма опубликована на портале госуслуг. В анкете заявитель должен указать данные загранпаспорта, российского паспорта и места фактического проживания в стране, где он намерен пребывать по возвращении в Россию.

«Это всё автоматически проверяется, целый набор наших ведомств в этом участвует. Это значительно упрощает нам процесс планирования возврата и перечисления финансовой помощи», — цитирует министра ТАСС.

С 4 апреля Россия временно приостановила международное авиасообщение, в том числе вывозные рейсы.

Как объясняла вице-премьер Татьяна Голикова, власти взяли двухдневный «тайм-аут», чтобы определить маршруты, число пассажиров и место, где они будут проходить карантин по коронавирусу. Работа по формированию графика вывозных рейсов возобновится 6 апреля.

Порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом, правительство утвердило 4 апреля. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

На содействие гражданам РФ кабмин выделил 500 млн рублей. В день будет выплачиваться 2400 рублей на взрослого человека и 1600 рублей на ребенка в возрасте до 14 лет. К 1 апреля уже было получено 900 заявок.

Ранее в марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии коронавируса, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Проработкой их вывоза занимается специальная рабочая группа.