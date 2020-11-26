Россия подошла к кризису, вызванному пандемией коронавируса, с безопасным уровнем государственного долга, сообщил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Петр Казакевич.

«Важным преимуществом РФ является то, что мы подошли к «коронакризису» с низким, с безопасным уровнем государственного долга, и сейчас имеем возможность временно, на такой особый период, увеличивать заимствования. Мы подошли к кризису не только с умеренным уровнем долга, но и с накопленными резервами», — сказал Казакевич.

РФ в этом году в условиях падения доходов федерального бюджета и роста антикризисных расходов вдвое увеличила программу внутренних заимствований — до более 5 трлн рублей. С начала осени Минфин проводил рекордные размещения ОФЗ, предоставляя покупателям большие премии.

Основными участниками аукционов ОФЗ являются крупные российские банки, в октябре их доля возросла до 89,9% с 82,9% в сентябре, в то время как иностранные инвесторы сокращали свои вложения. В частности, в активную покупку ОФЗ включились два крупнейших кредитора — Сбербанк и ВТБ.

Долговое финансирование

Казакевич сообщил, что потребности федерального бюджета в долговом финансировании не превысят 350 млрд рублей до конца 2020 года.

«По большому счету, программа [заимствований] текущего года выполнена. По нашим оценкам, потребность бюджета в долговом финансировании не превысит 350 млрд рублей до конца года. Поэтому у нас есть сейчас определенная гибкость. Мы можем позволить себе тестировать рынок с помощью тех инструментов, которые мы активно не предлагали, я имею в виду ОФЗ-ПД, пробовать различные сроки. При этом мы не исключаем возможности привлечения средств с помощью флоатеров (ОФЗ с плавающей ставкой — прим. ТАСС), также в ограниченном объеме», — отметил Казакевич.

По его словам, Минфин не планирует осуществлять крупных заимствований до конца текущего года.

«Каких-то массивных заимствований теми темпами, которые были у нас в минувшие полтора-два месяца, ждать не стоит. При этом мы намерены присутствовать на рынке, это не значит, что мы прекращаем аукционы [ОФЗ] и уходим в отпуск», — добавил Казакевич.

Доля иностранных инвестиций в ОФЗ

Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ стабильна и составляет 25-30%, сообщил Казакевич.

«Доля иностранцев на нашем рынке достаточно стабильна, колеблется в [пределах] 25-30%. В принципе, это «сообщающиеся сосуды» — если иностранцы уходят, то на их место приходят российские участники», — сказал Казакевич.

Он отметил, что у иностранных инвесторов появился интерес к флоатерам — ОФЗ с переменным купонным доходом.

«Что касается текущего года, поскольку мы наращиваем долю флоатеров, а мы знаем, что иностранные инвесторы не активны на этих инструментах, соответственно, доля нерезидентов по этой причине тоже снижалась, хотя по последнему аукциону мы стали наблюдать появление активности у иностранных участников», — добавил Казакевич.

Объем внутренних заимствований

По словам Казакевича, валовый объем заимствований РФ на внутреннем рынке с начала 2020 года составил 5,2 трлн рублей.

«Сейчас объем привлеченных средств составил 5,2 трлн рублей. Это валовые привлечения. Чистые привлечения могут составить 5,02 трлн рублей. По поводу доли флоатеров — в текущем году за счет этих инструментов мы привлекли более 3 трлн рублей», — отметил Казакевич.

По его словам, Минфин рассчитывает, что в последующие годы таких значительных заимствований не потребуется.

«Мы исходим из того, что этот год является уникальным во многом для российского бюджета и что таких массивных заимствований, как в этом году, в следующие годы не потребуется. На следующий год у нас предусмотрены валовые привлечения в объеме меньшем — 3,7 трлн рублей, в чистых заимствованиях это 2,7 трлн рублей», — добавил Казакевич.

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