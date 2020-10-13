Дефицит региональных бюджетов по итогам текущего года составит 700 млрд руб. с учетом помощи из федерального центра, заявил «Известиям» первый заместитель главы Минфина Леонид Горнин.

«Прогноз по расходам — 14,5 трлн рублей или плюс 7% к прошлому году. Дефицит, таким образом, составит примерно 700 млрд рублей», — сказал он.

По прогнозам специалистов, доходы консолидированных бюджетов регионов составят 13,7 трлн руб., что на 1% выше прошлогоднего показателя. Собственные доходы в свою очередь ожидаются на уровне 10,2 трлн руб., что на 830 млрд руб. меньше показателя 2019 года.

В следующем году субъекты сами заработают 11,5 трлн руб. (+13%). С учетом денег из федерального центра они получат 14,3 трлн руб., а потратят 14,8 трлн руб. Таким образом дефицит составит 500 млрд руб. за 2021 год и 1,2 трлн руб. за 2020-2021 годы.

По словам Горнина, прогнозируемый дефицит удастся частично покрыть остатками с 2019 года. На счетах регионов скопилось почти 2 трлн руб., при этом около 1,4 трлн руб. числятся на депозитах 18 российских субъектов.