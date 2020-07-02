Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов», вследствие чего человек может потерять все деньги и даже лишиться недвижимости. О том, как не попасться на уловки мошенников, РИА Новости рассказал эксперт проекта финансовой грамотности Минфина России Эльман Мехтиев.

По словам Мехтиева, офисы «черных кредиторов» располагаются недалеко от офисов легальных компаний. Заем в такой «конторе» на первый взгляд кажется безобидным и привлекательным: не надо собирать множество справок, подтверждать свой доход, а деньги выдают моментально.

Обычно «черные кредиторы» сразу могут предложить взять в залог паспорт или иные документы заемщика и поручителя. Однако граждане, оформляющие такой кредит, сильно рискуют.

Очень часто заемщик закладывает недвижимость или транспортное средство с открытой датой. «Встречались случаи, когда на физическое лицо оформляется кредитная карта, которая также остается «в залоге» и по которой нелегалы получают деньги от банков», – рассказал Мехтиев.

Специалист добавил, что отличить нелегального кредитора от легального несложно. Легальные обязаны входить в госреестры ЦБ, и список таких организаций можно найти на сайте Банка России.

При встрече с нелегальными кредиторами Мехтиев посоветовал сразу же обратиться не только в правоохранительные органы, но и в Центробанк – это может значительно ускорить процесс проверки.