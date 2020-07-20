По данным РБК, в Министерстве финансов РФ предлагают сократить на 5% в 2021-2023 годах расходы на государственную программу вооружений. Такая мера в условиях кризиса, вызванного пандемией, поможет сделать бюджет страны более сбалансированным, считают в министерстве.

Распределение ассигнований в рамках этой программы засекречено, известен только общий объем. Так, по 2027 год на реализацию программы вооружений предусмотрено 20 трлн рублей, 19 трлн из которых направят на ремонт, закупку и разработку вооружений, 1 трлн — на строительство необходимой инфраструктуры.

РБК сообщает, что денежный объем сокращения госпрограммы вооружений в методике Минфина не указывается. Суммарное снижение нерасписанных расходов, куда входит и сокращение программы вооружений, составляет 258,2 млрд рублей в 2021 году, 192 млрд рублей в 2022-м и 198,2 млрд рублей в 2023-м.