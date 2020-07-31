Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на финансовый документ «Методика расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета», в правительстве РФ могут сократить расходы на 60 млрд руб. в 2021–2023 годах на реализацию космических программ.

Например, в 2021 году на 1,7 млрд руб. может быть сокращена программа «Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности», в раках которой проектируются и создаются новые ракеты-носители.

Кроме того, предлагается уменьшить Федеральную космическую программу России на 2016–2025 гг.