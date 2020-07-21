Россия в 2020 г. может сократить добычу нефти на 10% в среднем по году — замглавы Минэнерго.

Минэнерго допускает, что в 2020 году угольная отрасль может стать убыточной — замминистра Яновский. Добыча угля в РФ в 2020 году может сократиться на 10,5%, до 395 млн тонн, выручка компаний на 37%, до 603 млрд рублей.

Минэнерго РФ прогнозирует восстановление спроса на электроэнергию до уровня 2019 года в 2021 году, потребление электроэнергии в РФ по итогам 2020 г. снизится на 2,4% — замминистра энергетики.