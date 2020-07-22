Безопасность Белорусской АЭС является приоритетом, плотное сотрудничество с МАГАТЭ идет с самого начала ядерного проекта, заявил директор департамента по ядерной энергетике министерства энергетики Белоруссии Василий Полюхович.

«Безопасность атомной станции для нас является приоритетом. Создана система надзора за строительством атомной станции, которая включает как ведомственный, так и государственный надзор», — сказал Полюхович в ходе онлайн-конференции «Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы».

«По оценке международных экспертов и специалистов, наш проект реализуется успешно и в соответствии с международными требованиями и рекомендациями МАГАТЭ. С агентством мы очень плотно сотрудничаем с самого начала нашего ядерного проекта», — подчеркнул он.

Представитель Минэнерго Белоруссии сообщил, что «проходят регулярно все рекомендуемые миссии международного агентства». «Эксперты международного агентства проводят у нас по нашей просьбе экспертные оценки, и последняя миссия так называемая INIR, которая оценила нашу инфраструктуру, готовность к пуску атомной станции, и все эксперты подтвердили довольно хорошую работу белорусской стороны по данному вопросу», — сказал он.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на август нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован на 2021 год.