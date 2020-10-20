Прогноз социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы не предусматривает вариант повторного локдауна, правительство по-прежнему придерживается этого варианта.

Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил в ходе рабочей встречи с председателем комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым.

«Мы по-прежнему исходим из того, что не рассматривается вариант повторного локдауна», — подчеркнул Максим Решетников, слова которого передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что зарубежные страны действуют в той логике, осознавая последствия масштабных ограничительных мер для своей экономики.

«По поручению председателя правительства мы нашли консенсус по прогнозу с Минфином, Правительство обсудило и утвердило прогноз», — подчеркнул министр.

Ранее Максим Решетников также говорил, что и в базовом, и в консервативном варианте прогноза предполагается длительное сохранение определенного уровня санэпидограничений. При этом ни в одном варианте не заложен второй жесткий локдаун.

В свою очередь, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, глава профильного комитета Госдумы сообщил, что депутаты подготовили предложения к разрабатываемому Минэкономразвития законопроекту, которым вносятся поправки в различные законодательные акты в связи с принятием закона о защите и поощрении капиталовложений.