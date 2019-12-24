В Минэкономразвития прокомментировали сообщения СМИ о том, что российских госслужащих могут лишить персональных служебных автомобилей и пересадить на такси. Ведомство постоянно занимается вопросами оптимизации автотранспортных расходов, ответили «Известиям» в министерстве на соответствующий вопрос.

Проводится централизованное транспортное обслуживание через подведомственное ФКУ «Центр поддержки», указали в Минэкономразвития. Также для оптимизации затрат второй год заключается контракт на осуществление служебных поездок сотрудников с использованием такси (агрегаторов).

Ранее в СМИ появилась информация, что чиновников в РФ могут лишить персональных служебных автомобилей, заменив их такси. Это может оказаться выгоднее содержания собственного автопарка.

Как следует из протокола заседания правкомиссии по оптимизации бюджетных расходов под председательством первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, необходимо сохранить использование закупочных процедур по закону №44-ФЗ «О контрактной системе…». За отказ от персонального автомобиля следует предусмотреть компенсацию чиновникам, сказано в документе.

Также предлагается запретить закрепление персонального автомобиля за сотрудниками госорганов ниже руководителя структурного подразделения. Вопрос об этом поручено проработать Минфину совместно с Минтрудом, Минтрансом и управделами президента.

В 2014 году для поддержки отечественного автопрома правительство запретило закупки импортных машин для государственных и муниципальных нужд (ограничение не касалось собранных в РФ авто, к примеру, Audi и BMW). А с 2016-го российские министры и их заместители не могут получить служебный автомобиль мощностью более 200 л.с. и дороже 2,5 млн рублей.

Как рассказал «Известиям» директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, персональный автомобиль за чиновниками — абсолютно феодальная экзотика России. В других государствах такая машина — принадлежность очень узкого круга высших должностных лиц, объяснил он. В Стокгольме, например, таких людей можно сосчитать по пальцам, отметил эксперт.

Ранее в декабре стало известно о намерении Госдумы рассмотреть законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.