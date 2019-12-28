Министерство экономического развития РФ не стало комментировать работу главы ведомства Максима Орешкина на бизнес-форуме «Общее будущее» в компании Майкла Чарльза Рокфеллера, который, вероятно, не имеет никакого отношения к одной из самых богатых семей в мире.

Как пишет РЕН ТВ, в Минэке на вопросы журналистов отвечать не стали.

25 ноября в Москве прошел Форум устойчивого развития «Общее будущее». В качестве хедлайнеров на нем выступили видные деятели бизнес-сообщества, а также глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, депутат Госдумы, руководитель комитета нижней палаты парламента Николай Николаев и другие.

Также одним из главных гостей стал «представитель дома Рокфеллеров» Майкл Чарльз Рокфеллер. Молодой человек якобы является успешным бизнесменом и руководит своей компанией Rockefeller & Couts International.

28 ноября РЕН ТВ представил детали собственного расследования. Выяснилось, что молодого человека на самом деле зовут Анастасиос Цалацанис. Он — гражданин Греции. При этом он обладает американским дипломатическим паспортом (возможно, поддельным). Сомнения в личности бизнесмена закрались после того как раскрылись планы его «женитьбы» сразу на двух девушках, в том числе на вице-президенте корпорации «Синергия» Ольге Грищенко.

Подробнее о результатах расследования РЕН ТВ расскажет в воскресенье, 29 ноября, в программе «Добров в эфире».