Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречат никаким международным обязательствам и являются нормальным развитием военного строительства. Об этом 4 марта заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«У России есть обязательства по договору СНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Ред.), больше никаких двусторонних и многосторонних юридически обязывающих договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений нет», — передает «РИА Новости».

Ермаков рассказал, что Москва также принимает все возможные усилия для сохранения ядерной сделки по Ирану, однако в условиях действий США это непросто.

«РФ предпринимает все возможные усилия с тем, чтобы спасти эту договоренность с тем, чтобы неукоснительно соблюдались обязательства по резолюции Совета безопасности 2231. В условиях, когда один из участников — США, — грубо нарушил свои обязательства, это непросто», — сказал он.

Ранее, 27 февраля, стало известно о первых испытаниях с корабля новейшей гиперзвуковой ракеты «Цикрон». Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» в январе из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне на Северном Урале. Дальность полета превысила 500 км.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 Махов, что в девять раз выше скорости звука. Дальность ее полета составит более 1 тыс. км. Этими ракетами планируется вооружить надводные и подводные корабли, как строящиеся, так и перспективные.

«Кинжал» — гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для боевого поражения целей, начиная от стационарных объектов и заканчивая морскими военными кораблями. Возможности авиакомплекса впервые показали на конкурсе «Авиадартс» в рамках Армейских международных игр под эгидой Минобороны в августе 2019 года.