Договоренности России и Турции по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб вызывают раздражение в США, они используют любой повод для раскручивания антироссийской кампании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 19 марта.

В конце февраля в Идлибе в результате авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли более 35 военнослужащих Турции. Минобороны РФ тогда отметило, что военные в том районе не должны были находиться, так как именно с тех позиций шло наступление боевиков на позиции сирийской армии.

В результате Анкара начала военную операцию в Сирии и запросила поддержки США и НАТО.

5 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В результате обсуждения ситуации в Идлибе удалось договориться о мерах по деэскалации. Одной из договоренностей стало установление режима прекращения огня с 6 марта.Другим условием стало совместное патрулирование Россией и Турцией трассы М-4, соединяющей Латакию и Алеппо.