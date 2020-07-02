Никаких доказательств «сговора» России с талибами нет, только голословные обвинения, заявил Mpravda.com спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения», — сказал Кабулов.

Отвечая на просьбу прокомментировать последние публикации американских СМИ, где со ссылкой на американских и афганских официальных лиц утверждается, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон, Кабулов сказал: «Нет, никогда (о нем — ред.) не слышал».

Кабулов отметил, что при прочтении публикации в американских СМИ о якобы «сговоре» возникает больше вопросов — «фальшивки тоже надо готовить тщательно».

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.