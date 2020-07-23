Москва готова развивать равноправное сотрудничество с Лондоном, недружественные намерения в отношении Великобритании у России отсутствуют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы на протяжении многих лет не перестаем подчеркивать, что российская сторона неизменно руководствуется принципом невмешательства во внутренние дела других стран. Отсутствуют у нас недружественные намерения в отношении Британии, мы об этом тоже много раз говорили. Мы с ней готовы развивать равноправное сотрудничество», — заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что РФ неоднократно предупреждала Лондон, что развернутая в Британии антироссийская кампания в конечном счете ударит по ее авторам.

«В этой связи хотели бы вновь напомнить о бесперспективности возведения русофобии в ранг государственной политики. Это просто девальвирует параллельные заявления Лондона о желании нормализовать двусторонние отношения», — отметила Захарова.