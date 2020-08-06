США продолжают курс на очернение России, обвинения со стороны Вашингтона в «пропаганде» бездоказательны и неприемлемы, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев, комментируя доклад госдепартамента о «российской пропаганде».

Ранее Центр глобального взаимодействия при госдепартаменте опубликовал доклад о «столпах российской дезинформации», в котором ведомство систематизирует свою концепцию «российской пропаганды» — под определение «пропаганды», в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием. Беспокойство госдепа вызвали материалы Sputnik, Mpravda.com, RT, Первого канала, «России 24» и других.

«Почитаем более внимательно этот документ, однако даже при беглом ознакомлении с этим текстом становится очевидно, что это яркий пример проводимого американскими властями политического курса на очернение России. Вашингтон подвергает критике любые источники информации, распространяющие альтернативные ему точки зрения, пытается заглушить любой голос, идущий вразрез американским подходам и установкам. Соответствующий список составлен исходя из политически мотивированных конъюнктурных соображений, носит явно предвзятый характер», — сказал Зайцев на брифинге в четверг.

«Такая риторика в отношении нашей страны неприемлема. Демонстрируемый администрацией США неконструктивный подход не способствует возобновлению и активизации реального сотрудничества наших стран в ключевых сферах глобального и двустороннего взаимодействия. Рассматриваем доклад как очередную попытку США поставить под контроль деятельность СМИ, что расцениваем не иначе как посягательство на свободу выражения мнения», — подчеркнул представитель МИД.