Разведка США, обвиняющая Россию в сговоре с талибами, замешана в наркотрафике, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 1».

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара , из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию , в Румынию . Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить. Эта тайна — секрет Полишинеля, которая всем уже оскомину набила. Все махнули рукой как на данность", — сказал дипломат.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки написала, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Доказательств предоставлено не было.

МИД назвал публикацию фейком.

Президент США Дональд Трамп счел статью «заказухой».

Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений опубликованных данных нет и что Трампа об этом не информировали.

Российское посольство в США потребовало от Вашингтона адекватно отреагировать на угрозы, которые начали поступать в адрес дипломатов.