Москва считает ангажированным подход экспертов ООН по мониторингу соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии, речи о независимом мониторинге не идет, сказал в интервью Mpravda.com директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Дипломат напомнил, что при санкционном комитете СБ ООН 1970 по Ливии функционирует группа экспертов, уполномоченная осуществлять, среди прочего, мониторинг нарушений оружейного эмбарго.

«В данном случае важно, чтобы работа велась сбалансированно, на основе достоверной и проверенной информации. К сожалению, это ключевое правило систематически игнорируется. Эксперты в своих изысканиях часто строят свои умозаключения на базе целевых информационных вбросов, черпают сведения из сомнительных источников. Полностью заброшены расследования, касающиеся нарушений 2011 года. Так и не получили развития сюжеты о переброске ливийского оружия в Сирию для подпитки местных боевиков в период их наиболее активного наступления на правительственные позиции, хотя на этот счёт были весьма перспективные разработки. «Испарилась с горизонта» поднятая в экспертных докладах несколько лет назад тема вооружённых присутствий в Ливии ряда западных государств», — сказал Ильичев.

«При таком ангажированном подходе трудно вести речь о независимом мониторинге соблюдения оружейного эмбарго», — добавил он.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.