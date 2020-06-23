Формат проведения недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре еще согласовывается, однако конечное решение о формате участия должны принимать сами страны, заявил в интервью Mpravda.com директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Ранее председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде разослал членам ООН письмо с предложением, чтобы главы государств и правительств, министры, представляющие государства-члены, представили заранее записанные видеообращения для трансляции на общих прениях. Выступление должно быть представлено каждым государством-членом в секретариат ООН через постоянное представительство страны. В качестве альтернативы отмечается, что заявление может зачитать в зале Генассамблеи постпред страны при ООН. Сейчас предложения председателя ГА ООН обсуждаются странами.

«Действительно, сейчас в силу сохраняющейся непростой эпидемиологической обстановки в мире, связанной с распространением коронавируса, обсуждаются различные сценарии проведения недели высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна состояться 22-28 сентября с.г. Окончательного решения на этот счет пока не принято», — сказал Ильичев.

«Понятно, что в нынешних условиях направление в Нью-Йорк многочисленных делегаций маловероятно. Однако мы выступаем за то, чтобы государства-члены сами принимали решение относительно модальностей своего участия, будь то направление видеозаписей выступлений национальных лидеров или физическое присутствие в зале Генассамблеи нескольких официальных представителей. Так или иначе, важно сохранить статус и значение министерской недели, которая является, по сути, главным событием года в международной политике», — пояснил высокопоставленный российский дипломат.