В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает «Интерфакс».

В ведомстве рассказали, что необходимо дождаться завершения карантина. Стоит отметить, что на борту корабля находятся 3,7 тысяч людей, в том числе 24 россиянина.

Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. По последним данным, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа судна достигло 355 человек.

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