Министерство иностранных дел Российской Федерации ожидает поступления 500 млн рублей для работы по заявлениям россиян, находящихся за рубежом. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Выделенные 500 млн рублей на поддержку еще в МИД не пришли. Они, по заверениям ведомств, должны материализоваться вместе с соответствующим распоряжением. И быстро», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

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