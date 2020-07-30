Новая встреча турецких и российских дипломатов по Ливии состоится в ближайшее время в Москве, будет обсуждаться в том числе дислокация противоборствующих сил на момент объявления перемирия, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Предыдущие консультации состоялись в июне в Стамбуле и 21-22 июля в Анкаре.

«По итогам переговоров в Анкаре принято решение провести новую встречу российской и турецкой делегации в Москве в ближайшее время», — сообщил Зайцев на брифинге.

По его словам, на встречах обсуждаются различные аспекты урегулирования в Ливии, в том числе «дислокация противоборствующих сил на момент объявления перемирия».