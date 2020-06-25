Российская сторона на консультациях с США по вопросам стратегической стабильности, прошедшим в Вене, подчеркнула важность вывода ядерного оружия Соединенных Штатов из Европы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вновь подчеркнули важность прекращения практики таких совместных ядерных миссий альянса (НАТО), вывода ядерного оружия США с территории европейских стран на национальную территорию и ликвидацию инфраструктуры для его развертывания в Европе», — сказала Захарова на брифинге.

Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую — спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. А в августе договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.