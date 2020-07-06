Монголия положительно смотрит на приглашение подключиться к деятельности ОДКБ, сообщил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

“Монголия, хотел бы отметить, приглашена подключиться к ОДКБ, что, наверно, является таким важным приоритетом с точки зрения интересов Российской Федерации. И Монголией это приглашение положительно рассматривается, оно находит отклик у руководства страны”, — сказал Зиновьев в Совете Федерации.

По его словам, у Монголии также повысился интерес к ШОС после вступления в организацию Индии и Пакистана.

Как отметил Зиновьев, также начинается переговорный процесс Монголии с Евразийской экономической комиссией.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в столице Казахстана 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.