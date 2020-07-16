Поступает информация, что оккупирующие «зону безопасности» вокруг сирийского Ат-Танфа американцы тренируют боевиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поступает информация о том, что оккупирующие «зону безопасности» вокруг населённого пункта Ат-Танф — речь идет об американцах -тренируют и снабжают оружием боевиков незаконных вооруженных формирований «Магавир ас-Саура», делается это для диверсионных акций в других частях Сирии», — заявила она.

По словам Захаровой, в районах незаконного присутствия США в Сирии с террористами «не только не покончено, но и наоборот, их поощряют к дальнейшей активности».